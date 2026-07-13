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﻿ பணிமனை இருந்தும் பராமரிப்பில்லா அரசு பஸ்களால் மக்கள் அவதி

﻿ பணிமனை இருந்தும் பராமரிப்பில்லா அரசு பஸ்களால் மக்கள் அவதி

ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:11 AM

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ADDED : ஜூலை 13, 2026 12:11 AM

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திருப்புவனம்: திருப்புவனத்தில் அரசு போக்குவரத்து கழக கிளை பணிமனை இருந்தும் பராமரிப்பு இல்லாமல் டவுன் பஸ்கள் இயக்கப்படுவதாகவும், பல நேரங்களில் கிராமங்களுக்கு முறையாக பஸ்கள் செல்லாததால் கிராம மக்கள் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.

திருப்புவனத்தில் கிளை பணிமனை கடந்த 1987 ல் தொடங்கப்பட்டது. திருப்புவனத்தைச் சுற்றியுள்ள 173 கிராமங்களில் இருந்து திருப்புவனம் வழியாக மதுரை மத்திய பேருந்து நிலையம், மாட்டுத்தாவணி பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்டவற்றிற்கு டவுன் பஸ்கள் இயக்கப்படுகின்றன. தினசரி ஒவ்வொரு கிராமத்தில் இருந்தும் இரண்டு முதல் ஆறு முறை பஸ்கள் வந்து செல்கின்றன. 44 டவுன் பஸ்கள் இருந்தாலும் 40 டவுன் பஸ்கள் மட்டுமே இயக்கப்படுவதுடன்,

50 சதவிகித பஸ்கள் போதிய பராமரிப்பின்றியே இயக்கப்படுகின்றன. பழுதான பஸ்களால் தினசரி கிராமங்களுக்கு செல்லும் டிரிப்புகள் குறைக்கப்படுகின்றன. இரவு நேரங்களில் பஸ்களில் முகப்பு விளக்குகள் உள்ளிட்டவைகள் சரிவர எரியாததால் பஸ்கள் இயக்கப்படுவதில்லை. மடப்புரத்தில் சொந்த கட்டடத்தில் செயல்பட்டு வந்தாலும் பணிமனையில் பஸ்களை பழுது நீக்க போதிய வசதிகள் இல்லை என கூறப்படுகிறது. டிரைவர்கள் கூறும் புகார்களை பணிமனையில் சரிசெய்வதே இல்லை. உதிரி பாகங்கள் இல்லாததால் பழுதான பஸ்களையே மீண்டும் இயக்க வலியுறுத்துகின்றனர்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் புதிய பஸ்சின் மையப்பகுதியில் ஓட்டை வழியாக பள்ளி மாணவன் தவறி விழ நேர்ந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

பணிமனை அதிகாரிகள் கூறியதாவது, திருப்புவனம் கிளை பணிமனையில் கடந்த ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு வரை தினசரி மூன்று முதல் ஐந்து லட்ச ரூபாய் வரை வசூலாகும், ஆடிவெள்ளி போன்ற விசேச தினங்களில் மடப்புரம் கோயிலுக்கு இயக்கப்படும் சிறப்பு பஸ்கள் மூலம் கூடுதல் வருவாய் கிடைக்கும், தற்போது தினசரி 50 ஆயிரம் ரூபாய் முதல் ஒரு லட்சம் வரையே வசூலாகி வருகிறது. விசேச நாட்களில் சிறப்பு பஸ்கள் மூலம் மட்டும் ஓரளவிற்கு வருவாய் கிடைத்து வருகிறது. ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் வழங்க கூட வருவாய் கிடைப்பதில்லை. பணிமனையை நிர்வகிக்க அரசிடம் இருந்தே நிதி கேட்க வேண்டியுள்ளது என புலம்புகின்றனர்.

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