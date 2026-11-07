முத்துப்பட்டினம் சுகாதார நிலையம் மூடல்: சிகிச்சை பெற முடியாமல் மக்கள் தவிப்பு
முத்துப்பட்டினம் சுகாதார நிலையம் மூடல்: சிகிச்சை பெற முடியாமல் மக்கள் தவிப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 03:32 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடி முத்துப்பட்டினத்தில் மூடப்பட்ட பாரம்பரிய அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைய கட்டடத்தை, மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டுமென்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
காரைக்குடி முத்துப்பட்டினத்தில் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் 70 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக செயல்பட்டு வந்தது. தினமும் நுாற்றுக்கணக்கான புறநோயாளிகள் மற்றும் கர்ப்பிணிகள் சிகிச்சை பெற வந்தனர். முத்துப்பட்டினம், கழனிவாசல், மீனாட்சிபுரம் மற்றும் சுற்றுப்பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் இம்மருத்துவமனை மூலம் பயனடைந்தனர்.
இந்நிலையில் கடந்த ஆண்டு முத்துப்பட்டினத்தில் செயல்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், நகர்ப்புற நலவாழ்வு மையமாக டி.டி., நகருக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டது.
முத்துப்பட்டினம் மற்றும் சுற்று வட்டாரத்தைச் சேர்ந்த மக்கள் சிகிச்சை பெற நீண்ட துாரம் செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
இம்மருத்துவமனையை இடமாற்றம் செய்ததற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அதிக மக்கள் வசிக்கும் இடத்திலேயே செயல்பட்ட ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்தது.
22 வது வார்டு கவுன்சிலர் ராம்குமார் கூறுகையில்;
நகரத்தார்கள் மருத்துவமனைக்கு இடம் வழங்கி 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்டது. ஏராளமான மக்கள் பயனடைந்து வந்தனர். மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்தும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. பழைய அரசு மருத்துவமனைக்கு சென்றால் அங்கு எந்த சிகிச்சையும் அளிக்கப்படுவதில்லை.புதிய அரசு மருத்துவமனைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் ரூ.200 வரை செலவழிக்க வேண்டியுள்ளது. ஏழை மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தும் மருத்துவமனையை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மாநகர் நல அலுவலர் வினோத் ராஜா கூறுகையில்:
முத்துப்பட்டினம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் பழைய கட்டடத்தில் நகர்ப்புற நல வாழ்வு அமைப்பதற்கு கோரிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது. விரைவில், நகர்ப்புற நலவாழ்வு மையம் அங்கு செயல்படும் என்றார்.