சிதைந்த ரோட்டால் கிராமத்தை காலி செய்யும் மக்கள்

UPDATED : அக் 28, 2026 05:06 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:06 PM
இளையான்குடி: இளையான்குடி அருகே வடக்கு சந்தனுாரில் இருந்து புக்குளி செல்லும் ரோடு சிதைந்து நடந்து கூட செல்வதற்கு முடியாத நிலையில் இருப்பதால் கிராமத்தை விட்டு மக்கள் காலி செய்து வருகின்றனர்.
இளையான்குடி ஊராட்சி ஒன்றியம் எஸ். காரைக்குடி ஊராட்சியில் வடக்கு சந்தனூரில் இருந்து புக்குளி செல்லும் ரோடு போடப்பட்டு 35 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகி விட்ட காரணத்தினால் ரோட்டில் உள்ள கற்கள் பெயர்ந்து சிதைந்த நிலையில் மக்கள் நடந்து கூட செல்வதற்கு லாயக்கற்ற நிலையில் உள்ளது.
கிராம மக்களுக்கு உடல்நலம் சரியில்லாமல் 108 ஆம்புலன்ஸ் மற்றும் ஆட்டோக்களை அழைத்தால் கூட அவர்கள் ரோட்டை காரணம் காட்டி வர மறுக்கின்றனர்.
இக்கிராமத்தைச் சேர்ந்த பள்ளி மாணவர்களும் வெளியூர்களுக்கு சென்று வருவதற்கு மிகவும் சிரமமாக உள்ளதால் ஏராளமானோர் இக்கிராமத்தை காலி செய்து வருகின்றனர்.
புக்குளி கிராம மக்கள் கூறியதாவது:
புக்குளிக்கு செல்லும் ரோடு போடப்பட்டு 35 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகி விட்டது. இதனை புதுப்பிக்க வேண்டுமென கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஊராட்சி ஒன்றியம், மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அலுவலகங்களுக்கு சென்று கோரிக்கை விடுத்தும் இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. தற்போது விவசாய வேலை ஆரம்பித்துள்ள நிலையில் வயல்வெளிகளுக்கு இடுபொருட்களை கூட கொண்டு செல்ல முடியாத அவல நிலை நீடித்து வருகிறது. ஏற்கனவே ஏராளமானோர் கிராமத்தை காலி செய்த நிலையில் விரைவில் இந்த ரோட்டை புதுப்பிக்காவிட்டால் கிராமத்தின் சார்பில் மிகப்பெரிய போராட்டங்களை நடத்த முடிவு செய்துள்ளோம் என்றனர்.