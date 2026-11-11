நெற்பயிரில் பூச்சி தாக்குதல்: விவசாயிகள் கவலை

UPDATED : நவ 10, 2026 10:47 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:03 PM
காரைக்குடி: கல்லல் வட்டாரத்தில், விவசாயத்திற்கு போதிய மழை இல்லாததோடு நெற்பயிரில் பூச்சி தாக்குதலால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
கல்லல் வட்டாரத்தில் 4 ஆயிரத்து 500 எக்டேரில் நெல் சாகுபடி நடைபெறுகிறது. பருவ மழையை நம்பி விவசாயிகள் நெல் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். கல்லல் அருகே உள்ள ஆலங்குடியில் கடந்த ஆவணியில் நெல் விதைப்பில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் உழவு, உரம், விதைநெல் என ஏக்கருக்கு 20 ஆயிரம் வரை செலவு செய்துள்ளனர். மழையை நம்பி விவசாயம் செய்துள்ள விவசாயிகள், கண்மாயில் தண்ணீர் இல்லாததாலும் நெற்பயிரில் பூச்சி தாக்குதலாலும் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
ஆலங்குடி நெல்லி கூறுகையில்;
ஜே.சி.எல்., மற்றும் ஆர்.என்.ஆர்., ரக நெல் பயிரிட்டுள்ளோம். தற்போது உள்ள தண்ணீரை பாய்ச்சியுள்ளோம். ஆனால் கண்மாயில் போதிய தண்ணீர் இல்லை. மழையை வைத்துத்தான் அறுவடை பணி நடைபெறும். வயலில் களை அதிகம் உள்ளது. இதுவரை மூன்று முறை களை எடுத்து விட்டோம். தவிர நெற்பயிரில் பூச்சி தாக்குதல் அதிகளவில் உள்ளது. விவசாய பணி என்பது பெரும் சவாலாக உள்ளது. நெற்பயிரில் அதிக களை மற்றும் பூச்சி தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.