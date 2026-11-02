துபாய் வந்த கணவரை மீட்க மனு

UPDATED : நவ 02, 2026 03:32 PM
ADDED : நவ 02, 2026 03:32 PM
சிவகங்கை: சிவகங்கை ஒக்கூர் அய்யம்பட்டி கண்ணன் மகன் பெரியசாமி 43.
இவரது மனைவி முனீஸ்வரி. 2023 ல் அல்மேனியாவிற்கு கட்டுமான பணிக்காக பெரியசாமி சென்றிருந்தார்.மீண்டும் இந்தியா வருவதற்காக அர்மேனியாவில் இருந்து விமானம் மூலம் அக்., 19 அன்று துபாய்க்கு வந்துள்ளார். அன்று இரவே தன் மனைவியிடம் அலைபேசியில், கொல்கத்தா வழியாக சிவகங்கைக்கு வந்துவிடுவதாக தெரிவித்துள்ளார். அதற்கு பின் பெரியசாமி அலைபேசி எண் செயல்பாட்டில் இல்லை. அவரும் மனைவியிடம் பேசவில்லை. இதனால் துபாய் விமான நிலையத்திற்கு வந்த பின் தன் கணவர் தன்னிடம் பேசவில்லை. அவர் எங்கு இருக்கிறார் என தெரியவில்லை. அவரை மீட்டு சிவகங்கைக்கு அழைத்து வருமாறு மத்திய, மாநில அரசுக்கு பெரியசாமியின் மனைவி முனீஸ்வரி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தார். இம்மனுவை வெளிவிவகாரத்துறைக்கு அனுப்பியுள்ளனர். துபாய் வந்து இறங்கி 12 நாட்களாகியும் தன் கணவர் பற்றி ஒரு தகவலும் கிடைக்காத நிலையில், பெண் குழந்தைகளுடன் முனீஸ்வரி தவித்து வருகிறார். ///