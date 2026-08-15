/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ பட்டா வழங்கக்கோரி தாசில்தாரிடம் மனு
UPDATED : ஆக 13, 2026 04:45 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 04:40 PM
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காரைக்குடி:காரைக்குடி மாநகராட்சி 31 வது வார்டுக்குட்பட்ட ஔவையார் தெருவில் 100க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் உள்ளன. இப்பகுதி மக்கள் பல ஆண்டுகளாக, தங்களுக்கு பட்டா வழங்கக்கோரி கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் ஆகஸ்ட்13 ல் அப்பகுதியைச் சேர்ந்த 50-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள், இ.கம்யூ., நகரச் செயலாளர் சிவாஜிகாந்தி தலைமையில் காரைக்குடி தாலுகா அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க வந்தனர். தாசில்தார் ராஜாவை சந்தித்து தங்களுக்கு பட்டா வழங்க வேண்டி மனு அளித்தனர். மனுவை பெற்றுக் கொண்ட தாசில்தார் ராஜா உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவித்தார்.