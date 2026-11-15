சாலையோரம் கருவேல மர குவியல் இடைக்காட்டூர் ரோட்டில் நெரிசல்
சாலையோரம் கருவேல மர குவியல் இடைக்காட்டூர் ரோட்டில் நெரிசல்
UPDATED : நவ 14, 2026 11:12 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:34 PM
மானாமதுரை: சிவகங்கையில் இருந்து பெரியகோட்டை வழியாக இடைக்காட்டூர் செல்லும் ரோட்டின் ஓரங்களில் கருவேல மர விறகுகள்
குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளதால், அவ்வழியாகச் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுகின்றனர்.
சிவகங்கையில் இருந்து பெரியகோட்டை
வழியாக இடைக்காட்டூர் செல்லும் சாலையின் ஓரங்களில் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருந்த
கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
கருவேல மரங்கள் விறகுகளாக வெட்டப்பட்டு, அவற்றை வாகனங்களில் ஏற்றிச் செல்வதற்காக ரோட்டின் ஓரத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 2 நாட்களாக விறகுகளை அகற்றாததால்
இவ்வழியாக வாகனங்கள் செல்வதற்கு இடையூறு ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக, எதிரெதிரே பஸ்கள் மற்றும் கனரக வாகனங்கள் வரும்போது, சாலையைக் கடந்து செல்வதற்கு போதிய இடமின்றி வாகனங்கள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது.இரவு நேரங்களில் சாலையோரம் குவிக்கப்பட்டுள்ள விறகு வாகன ஓட்டிகளுக்கு தெரியாமல் விபத்து ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளது.
ஆகவேகுவித்து வைக்கப்பட்டுள்ள
கருவேல மர விறகுகளை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும்.