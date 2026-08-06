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﻿ விவசாயி, கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இலவச மரக்கன்று வழங்க திட்டம்

﻿ விவசாயி, கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இலவச மரக்கன்று வழங்க திட்டம்

ADDED : ஜூலை 24, 2026 12:30 AM

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ADDED : ஜூலை 24, 2026 12:30 AM

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சிவகங்கை: வடகிழக்கு பருவ மழை காலத்தில் விவசாய நிலம், கல்வி நிறுவனம், தொழிற்சாலைகளில் மரக்கன்று நட வனத்துறை இலவசமாக வினியோகம் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது.

மரங்கள் வளர்த்தால், மழை பெறலாம். மழையின்றி பூமி வெப்பமயமாகி வருகிறது. இதில் இருந்து நம்மை காக்கவும், இயற்கை வனப்பரப்புகளை அதிகரிக்கும் நோக்கில் தமிழக வனத்துறை பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது.

வடகிழக்கு பருவ மழை காலத்தில் விவசாய நிலங்கள், கல்வி நிறுவனம், தொழிற்சாலை வளாகங்களில் மரக்கன்றுகளை நட்டு வளர்க்க பசுமை தமிழ்நாடு இயக்கக திட்டத்தின் கீழ் இலவச மரக்கன்றுகளை வழங்க சிவகங்கை வனத்துறை திட்ட மிட்டுள்ளது.

இதற்காக மாவட்டத்தில் சிவகங்கை கலெக்டர் இல்லம் எதிரே, சுந்தரநடப்பு, எஸ்.வி., மங்கலம், சிறுகூடல்பட்டி, அரசனுார் ஆகிய பண்ணைகளில் தேக்கு, செம்மரம், மகாகனி, வேங்கை, பலா, நெல்லி மற்றும் நிழல் தரும் மரங்கள் மற்றும் பலன் தரும் பழ மரங்கள் என 5 லட்சம் வரை வளர்த்து வருகின்றனர்.

இங்கு குறைந்தது 200 மரக்கன்றுகள் முதல் அதிகபட்சம் தேவைப்படும் மரக்கன்றுகள் வழங்க முடிவு செய்துள்ளனர். எனவே இலவச மரக்கன்று பெற விரும்புவோர் பட்டா நகல், ஆதார் அட்டை, பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோவுடன் முன்பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும்.

கண்டிப்பாக மரக்கன்று பெறுபவர்கள் தங்கள் இடங்களில் பாதுகாப்பு வேலி மற்றும் தண்ணீர் வசதியை ஏற்படுத்தியிருக்க வேண்டும்.

மரக்கன்றுகள் தேவைப்படுவோர் சிவகங்கை வனவர் பாண்டியராஜனிடம் (91594 19451) முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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