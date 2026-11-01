திருப்புத்துாரில் தொழிலாளர்கள் தட்டுப்பாடு இயந்திரம் மூலம் நாற்று நடவு
திருப்புத்துாரில் தொழிலாளர்கள் தட்டுப்பாடு இயந்திரம் மூலம் நாற்று நடவு
UPDATED : நவ 01, 2026 02:39 AM
ADDED : அக் 31, 2026 06:08 PM
திருப்புத்துார்: திருப்புத்துார் ஒன்றியத்தில் அதிகரிக்கும் தொழிலாளர் பற்றாக்குறையால் இயந்திரம் மூலம் நாற்று நடவுப்பணிகளை விவசாயிகள் மேற்கொண்டுள்ளனர்.
திருப்புத்துார் பகுதியில் தற்போது விவசாயப் பணிகளுக்கு தொழிலாளர் தட்டுப்பாடு உள்ளது. மழைப்பற்றாக்குறையால் விவசாயப் பணிகள் அதிகமாக நடப்பதில்லை. இதனால் விவசாயத் தொழிலாளர்கள் பலரும் மாற்று வேலைக்கு சென்று விட்டனர். இதனால் விவசாயத்திற்கு தொழிலாளர் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. வரும் தொழிலாளர்களும் அதிகமாக கூலி கேட்பதால், மாற்று ஏற்பாடாக விவசாயிகள் கருவிகளை பயன்படுத்தி களை எடுப்பு, உழுதல்,நாற்று நடவு பணிகளை செய்ய துவங்கியுள்ளனர்.
நேற்று சிறுகூடல்பட்டியில் இயந்திரம் மூலம் வயல்களில் நாற்று நடவு நடந்தது.
விதை நெல் உற்பத்தி செய்யும் விவசாயி குமாரப்பேட்டை ரெங்கசாமி கூறுகையில், ‛ஒரு நாளைக்கு பத்து தொழிலாளர்கள் சேர்ந்து நாற்று நட்டாலும் ஒரு ஏக்கர் அளவில் தான் நட முடியும். ரூ 500 வீதம் அனைவருக்கும் கூலி 5 ஆயிரத்தை தாண்டி விடும். ஆனால் 18 நாட்களுக்கு முன் விதை விதைத்து, பின்னர் இயந்திரம் மூலம் நாற்று நடவுப்பணி ஒரு நாளில் 3 ஏக்கர் வரை நட முடிகிறது. செலவும் ஏக்கருக்கு ரூ 4500 க்குள் தான் வருகிறது. 2 தொழிலாளர்கள் நாற்று எடுத்து கொடுக்க இருந்தால் போதும். இதனால் ஒரே மாதிரியான இடைவெளியில் நாற்றுக்களை சீராகவும் நட முடிகிறது. பயிர்களுக்கிடையே நல்ல காற்றோட்டம், சூரிய ஒளியும் பரவும். இதனால் பக்க வெடிப்புக்களுடன் 60 லிருந்து 80 கதிர்கள் வரை வளரும்'என்றார்.
இந்த முறையால் நாற்றங்கால் நெல் விதைப்பு, நாற்று பிடுங்கும் செலவு தவிர்க்கப்படுகின்றன.