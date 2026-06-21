திருப்புத்துார் சீதளி குளத்துக்கு நீர்வரத்து கழிவுநீர் கலப்பதை தடுக்க கோரிக்கை
திருப்புத்துார் சீதளி குளத்துக்கு நீர்வரத்து கழிவுநீர் கலப்பதை தடுக்க கோரிக்கை
UPDATED : அக் 20, 2026 04:58 PM
ADDED : அக் 20, 2026 04:54 PM
திருப்புத்துார்: திருப்புத்துார் தெப்பக்குளமான சீதளிக்குளத்திற்கு தற்போது நீர்வரத்து துவங்கியுள்ளது. வரத்துக்கால்வாயில் கழிவுநீர் கலக்காமல் நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரியுள்ளனர்.
நகரின் மத்தியில் உள்ளது சீதளி குளம். பத்து ஏக்கர் பரப்பளவில் 12 படித்துறைகளுடன் உள்ள இக்குளத்திற்கு பெரியகண்மாயிலிருந்து நீர்வரத்து உள்ளது. நகரின் நிலத்தடி நீர் செறிவடைய இக்குளம் பெருகுவது அவசியமாகும். குளத்திற்கான நீர்வரத்துக்கால்வாய் பேரூராட்சி நிர்வாகத்தினரால் புனரமைக்கப்பட்டு சிமென்ட் வாய்க்காலாக மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் தற்போது பெய்த மழைநீர் நிரம்பி சீதளிகுளத்திற்குநீர் வரத்து துவங்கியுள்ளது.
இருப்பினும் வரத்துக்கால்வாயில் கழிவுநீர் கலப்பதால் மழைநீர் அசுத்தமடைவதால், குளத்திலுள்ள நீரும் மாசடையும். இதனால் வரத்துக் கால்வாயில் கழிவுநீர் கலப்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரியுள்ளனர்.