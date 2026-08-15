அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பிளஸ் 2 மாணவருக்கு கத்திக்குத்து
அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பிளஸ் 2 மாணவருக்கு கத்திக்குத்து
ADDED : ஆக 14, 2026 11:16 PM
சாலைக்கிராமம்: சிவகங்கை மாவட்டம் சாலைக்கிராமம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் பிளஸ் 2 மாணவர்கள் இருவருக்கிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் மாணவரை கத்தியால் குத்தியவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சாலைக்கிராமம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் சாலைக்கிராமம் ஆர்.சி.,தெருவை சேர்ந்த 17 வயது மாணவர், கச்சாத்த நல்லுார் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 16 வயது மாணவர் பிளஸ் 2 ஒரே வகுப்பில் படிக்கின்றனர். நேற்று முன்தினம் மாலை இருவரும் பள்ளி வளாகத்தில் கற்களை வைத்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தபோது ஏற்பட்ட மோதலில், ஒருவரை ஒருவர் தாக்கிக்கொண்டனர். அங்கிருந்தவர்கள் இருவரையும் சமரசம் செய்து அனுப்பினர்.
நேற்று காலை பள்ளிக்கு கத்தியோடு வந்த 16 வயது மாணவர் பள்ளி வளாகத்தில் நின்று கொண்டிருந்த 17 வயது மாணவரின் இடுப்பில் கத்தியால் குத்தியதில் காயமடைந்து இளையான்குடி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றார். சாலைக்கிராமம் போலீசார் கத்தியால் குத்திய மாணவரை கைது செய்தனர். பள்ளிக் கல்வித் துறை அதிகாரிகள், சிவகங்கை டி.எஸ்.பி., அமலஅட்வின் பள்ளியில் விசாரணை நடத்தினர்.