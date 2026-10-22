மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு ஆசிரியர் மீது போக்சோ வழக்கு
மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு ஆசிரியர் மீது போக்சோ வழக்கு
UPDATED : அக் 09, 2026 07:42 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:37 PM
தேவகோட்டை: சிவகங்கை மாவட்டம் கண்ணங்குடி ஒன்றியம் டி.சிறுவனார் உயர்நிலைப்பள்ளியில் மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொந்தரவு கொடுத்த அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியர் குருமூர்த்தியை 59, போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
டி.சிறுவனுார் உயர்நிலைப்பள்ளியில் குருமூர்த்தி 59, அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியராக பணிபுரிகிறார். இவர் ஒரு மாதத்திற்கு முன் இரு மாணவிகளுக்கு சாக்லெட் கொடுத்து காதலை முன் மொழிந்துள்ளார். மேலும் ஒரு மாணவியிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட முயன்றார்.
இதுகுறித்து மாணவிகள் தலைமையாசிரியர் மூர்த்தியிடம் தெரிவித்தனர். தலைமையாசிரியர் விசாரணை நடத்தி மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நல அலுவலரிடம் புகார் செய்தார். இரு நாட்களுக்கு முன் குழந்தைகள் நல அலுவலர் பள்ளிக்கு சென்று விசாரணை நடத்தி தலைமையாசிரியர் மூலம் தேவகோட்டை அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் செய்தார். ஆசிரியர் குருமூர்த்தி மீது போக்சோ வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் அவரை தேடி வருகின்றனர்.
அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்திய நிலையில் வழக்குக்கு பயந்து ஆசிரியர் காலாண்டு தேர்வு விடுமுறை முடித்து பணிக்கு வராமல் தவைமறைவாகி விட்டார். ஆசிரியர் குருமூர்த்தி ஆறு மாதங்களில் ஓய்வு பெற உள்ளார்.