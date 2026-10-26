மணல் கடத்தல் கும்பலை விரட்டிப் பிடித்த போலீஸ்: வீடியோ வைரல்
மணல் கடத்தல் கும்பலை விரட்டிப் பிடித்த போலீஸ்: வீடியோ வைரல்
UPDATED : அக் 11, 2026 12:57 AM
ADDED : அக் 10, 2026 05:54 PM
மானாமதுரை: சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை அருகே மணல் கடத்தல் கும்பலை டூவீலரில் விரட்டிப்பிடித்த போலீசார், மூவரை கைது செய்தனர். இதன் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
மானாமதுரை சிப்காட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லைக்குட்பட்ட பெரியகோட்டை, வி.புதுக்குளம் பகுதிகளின் வைகை ஆற்றுப் படுகையில் மணல் திருட்டு நடப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
சிப்காட் போலீஸ் எஸ்.ஐ., ராஜதுரை, போலீஸ் பாலமோகன் ஆகியோர் அப்பகுதியில் ரோந்து சென்றனர். அப்போது பெரியகோட்டை வைகை ஆற்றங்கரையில் இயந்திரம் மூலம் மணல் அள்ளிய கும்பலை பிடிக்க முயன்றனர். இதையறிந்த கடத்தல்காரர்கள் மண் அள்ளும் இயந்திரம், லாரியுடன் தப்பினர். இதையடுத்து எஸ்.ஐ.,ராஜதுரை, போலீஸ் பாலமோகன் ஆகியோர் திருட்டு கும்பலை நீண்ட துாரத்திற்கு டூவீலரில் விரட்டிச்சென்று பிடித்தனர். மணல் திருட்டில் ஈடுபட்ட பிரகாஷ் குமார் 22, சத்தியமூர்த்தி 26, சூர்யா 26, ஆகிய மூவரை கைது செய்த போலீசார், தப்பிய லாரி டிரை வரை தேடுகின்றனர். இந்நிலையில் மணல் திருட்டு கும்பலை போலீசார் விரட்டிச்செல்லும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலானது.