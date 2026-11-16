/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/போலீஸ் கொடி அணிவகுப்பு ஊர்வலம்
UPDATED : நவ 15, 2026 11:30 PM
ADDED : நவ 15, 2026 08:13 PM
அ நிறம் | அளவு
காரைக்குடி:
காரைக்குடியில் போலீசார் சார்பில் கொடி அணிவகுப்பு ஊர்வலம் நடந்தது.
சிவகங்கை எஸ்.பி., அபிஷேக் குப்தா தலைமையில் இன்று (நவ.,15) கொடி அணிவகுப்பு நடந்தது. இதில் பழனி பட்டாலியனை சேர்ந்த 60க்கும் மேற்பட்ட போலீசார், காரைக்குடி தெற்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனை சேர்ந்த 25 பேர் பங்கேற்றனர். குற்ற செயல்களில் ஈடுபடுபவருக்கு எச்சரிக்கை விடும் வகையிலும், பொதுமக்களிடையே பாதுகாப்பு உணர்வை ஏற்படுத்தும் விதத்தில் இந்த கொடி அணிவகுப்பு ஊர்வலம் நடந்தது. காரைக்குடி டி.எஸ்.பி., மற்றும் இன்ஸ்பெக்டர்கள் பங்கேற்றனர்.