சாத்தமங்கலத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு குடத்திற்கு காவல் காத்த போலீஸ்
சாத்தமங்கலத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு குடத்திற்கு காவல் காத்த போலீஸ்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:22 AM
சிவகங்கை: தாயமங்கலம் ஊராட்சி சாத்தமங்கலம் கிராமத்தில் மக்கள் குடிநீர் தட்டுப்பாடு காரணமாக தவித்து வருவதாக நேற்று சிவகங்கை கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு காலி குடங்களுடன் வந்து பெண்கள் புகார் அளித்தனர்.
இளையான்குடி ஊராட்சி ஒன்றியம், தாயமங்கலம் கிராம ஊராட்சியின் கீழ் உள்ள சாத்தமங்கலத்தில் 120 குடியிருப்புகளில் 500 க்கும் மேற்பட்டவர்கள் வசிக்கின்றனர். இக்கிராம மக்கள் விவசாயம், கால்நடை வளர்ப்பு மூலம் வாழ்வாதாரம் நடத்தி வருகின்றனர். மக்களின் குடிநீர் தேவைக்காக இரண்டு இடங்களில் தலா 10 ஆயிரம் லிட்டர் மேல்நிலை தொட்டி கட்டி குடிநீர் வினியோகம் செய்தனர். இதற்காக சாத்தமங்கலம் கண்மாய் கரையில் கிணறு அமைத்து தண்ணீர் எடுத்து வந்தனர்.
கிணற்றில் இருந்து நீர் எடுக்கும் மின்மோட்டார் பழுதாகி பல மாதங்களாகியும், அவற்றை சரி செய்யவில்லை. அதே போன்று குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மூலம் ஜல்ஜீவன் திட்டத்தில் 120 வீடுகளுக்கு குடிநீர் குழாய் இணைப்பு வழங்கினர். இத்திட்டத்தில் காவிரி குடிநீரை வினியோகம் செய்வதில் குடிநீர்வடிகால் வாரியம் திறம்பட செயல்படவில்லை. குழாய் இணைப்பு கொடுத்து ஒரு ஆண்டிற்கு மேல் ஆகியும் காவிரி குடிநீர் வினியோகம் செய்யவில்லை.
ஆழ்குழாய் கிணற்றில் இருந்து நீர் எடுக்கும் மின்மோட்டாரும் பழுதாகி பல மாதங்களானதால், குடிநீர் சப்ளை இன்றி தட்டுப்பாட்டில் மக்கள் தவித்து வருகின்றனர்.
தள்ளுவண்டிகளில் குடங்களை அடுக்கி கொண்டு 1 கி.மீ., துாரமுள்ள தாயமங்கலம் சென்று அங்கிருந்து குடிநீர் எடுத்து வருகின்றனர். இது போன்று சாத்தமங்கலத்தில் ஏற்பட்டுள்ள குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க வலியுறுத்தி நேற்று அக்கிராம மக்கள் காலிகுடங்களுடன் சிவகங்கை கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு மனு அளிக்க வந்திருந்தனர். பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த மகளிர் போலீசார், கிராம மக்களிடம் இருந்த காலிகுடங்களை பறித்து அவற்றிற்கு காவல் காத்தனர். மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் செல்வசுரபியிடம் மனு அளித்து சென்றனர்.