/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/போலீஸ் செய்திகள்: சிவகங்கை
ADDED : அக் 16, 2026 06:04 PM
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வாலிபர் தற்கொலை சிவகங்கை: சிவகங்கை, இரண்டாவது தெரு கிருஷ்ணமூர்த்தி மகன் மாணிக்கவேல் 22. இவர் அக்., 15 அன்று அதிகாலை 1:00 மணிக்கு வீட்டில் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்தார். அவரது இறப்பிற்கான காரணம் குறித்து சிவகங்கை நகர் எஸ்.ஐ., மாரிமுத்து விசாரிக்கிறார். /// டூவீலர் மோதி
ஒருவர் பலி சிவகங்கை: சிவகங்கை அருகே சோழபுரம் மேலதெரு சிவக்குமார் 51. இவர் சோழபுரம் ஊராட்சி அலுவலகத்தில் மோட்டார் வேலை செய்ய சைக்கிளில் சென்றார். இவரது பின்னால் கண்டரமாணிக்கம் பழனியப்பன் மகன் சின்னையா 45, டூவீலரில் சென்ற போது, சைக்கிளில் மோதி விபத்து ஏற்பட்டது. இதில் காயமுற்ற சிவக்குமார், சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் இறந்தார். சிவகங்கை நகர் எஸ்.ஐ., மாரிமுத்து விசாரிக்கிறார். ///