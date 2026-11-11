போலீஸ் செய்திகள்: சிவகங்கை

ADDED : நவ 10, 2026 03:33 PM
வாலிபருக்கு வெட்டு
சிவகங்கை: சிவகங்கை அருகே இலுப்பக்குடி கண்ணன் மகன் சக்திவேல் 27. காஞ்சிரங்கால் வேல்முருகன் மகன் பாலா 25. நேற்று முன்தினம் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட பாலா தனது நண்பர்களுடன் காஞ்சிரங்காலில் உள்ள நாடகமேடை யில் அமர்ந்து மது அருந்தியுள்ளார். அங்கு வந்த சக்திவேல், நாடகமேடையில் அமர்ந்து ஏன் மது அருந்துகிறீர்கள் என கேட்டுள்ளார். இதில் ஆத்திரமுற்ற பாலாவும் அவரது நண்பர்களும் ஆயுதங்களால் சக்திவேலின் தலையில் வெட்டியதில், பலத்த காயமுற்று அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். சிவகங்கை நகர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
வீட்டில் தீ பிடித்து ஜவுளிகள் சேதம்
காரைக்குடி: காரைக்குடி மீனாட்சிபுரம் ஜவுளி வியாபாரி சாகுல் ஹமீது. இவரது வீட்டு மாடியில் கூரை கொட்டகை அமைத்துள்ளனர். அங்கு ஜவுளிகளை அடுக்கி வைத்துள்ளார். நேற்று திடீரென்று வீட்டு மாடியில் உள்ள கூரையில் தீப்பற்றியது. காரைக்குடி தீயணைப்பு வீரர்கள் தீயை அணைத்தனர். அங்கிருந்த பல லட்ச ரூபாய் மதிப்புள்ள ஜவுளி மற்றும் மடிக் கணினி எரிந்து சேதமானது. காரைக்குடி போலீசார் விசாரித்தனர்.
டூவீலரில், கார் மோதி விபத்து : வாலிபர் பலி
தேவகோட்டை: தேவகோட்டை செப்பவயலார் தெரு மாரிமுத்து மகன் பாண்டிபாலா 23. இவர் தன் நண்பர் எம்.எம்.,நகர் விஸ்வநாதன் மகன் பிரேம்குமாருடன் 23, நேற்று முன்தினம் இரவு டூவீலரில் காரைக்குடி நோக்கி சென்றனர். சங்கரபதிகோட்டை அருகே சென்றபோது எதிரே காரைக்குடியில் இருந்துதேவகோட்டை நோக்கி வந்த கார், டூவீலரில் மோதி விபத்திற்குள்ளானது. இதில், டூவீலரில் சென்ற பாண்டிபாலா உயிரிழந்தார். காயமுற்ற பிரேம்குமாரை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். ஆறாவயல் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.