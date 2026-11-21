ADDED : நவ 20, 2026 05:09 PM
கீழடி கொலை வழக்கு 4 பேர் மீது ‛குண்டாஸ்’ சிவகங்கை: திருப்புவனம் இலந்தைக்குளம் அழகப்பன் மகன் கண்ணன் 24.
செப்., 2 அன்று கீழடி வழியாக சென்றபோது, டூவீலர்களில் வந்த கும்பல் இவரை வெட்டி கொலை செய்து அங்குள்ள அடையாடி கண்மாய் கால்வாய்க்குள் வீசி சென்றது. இந்த வழக்கில் 13 பேர் கைதாகினர். இதில் திருப்புவனம் பழையூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி மகன் ஆகாஷ் 23, மதுரை மாவட்டம், புளியங்குளம் ரமேஷ் மகன் அருண்பாண்டி 27, திண்டுக்கல் மாவட்டம், தாண்டிக்குடி ஆறுமுகம் மகன் கோபிநாத் 21, தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பட்டுக்கோட்டை கண்ணன் மகன் மனோஜ்குமார் 25 ஆகிய 4 பேரையும் குண்டர் தடுப்பு காவலில் சிறையில் அடைக்க எஸ்.பி., அபிேஷக் குப்தா பரிந்துரை படி சிவகங்கை கலெக்டர் ஆகாஷ் உத்தரவிட்டார். ///போலி அதிகாரி போல் பேசி ரூ.9 லட்சம் மோசடி சிவகங்கை: கானாடுகாத்தான் ஏ.ஆர்., தெரு வீரசேகரன் 62. நவ., 16 அன்று இவரது அலைபேசிக்கு அழைத்த நபர், தன்னை பெங்களூரூ போலீஸ் உயர் அதிகாரி எனக்கூறி, தங்களது ஆதார் அட்டையை சட்ட விரோதமாக பயன்படுத்தியதற்கு, கைது செய்யாமல் இருக்க, தனது வங்கி கணக்கில் ரூ.9 லட்சம் வரை பெற்று வீரசேகரனை மோசடி செய்துள்ளார். சிவகங்கை சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். ///ரூ.1.89 லட்சம் பெற்று மோசடிசிவகங்கை: காளையார்கோவில் மூர்த்திநகர் மைக்கேல் மகன் குழந்தைசாமி 52. அக்., 7 அன்று இவரது அலைபேசியில் பேசிய நபர் தனியார் பைனான்சில் ரூ.50 லட்சம் வரை கடன் பெற்றுத்தருவதாக ஆசை வார்த்தை கூறியுள்ளார். இதை நம்பிய குழந்தைசாமியிடம் ஆவணங்கள் தயாரிப்பு செலவுக்கு ரூ.1.89 லட்சம் வரை பெற்று மோசடி செய்தார். சிவகங்கை சைபர் கிரைம் இன்ஸ்பெக்டர் புவனேஸ்வரி விசாரிக்கிறார். ///