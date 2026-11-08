/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/டூவீலர் விபத்தில் பெண் பலி
ADDED : நவ 07, 2026 05:47 PM
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சிவகங்கை: சிவகங்கை அருகே சுந்தரநடப்பு பகுதியில் டூவீலரில் சென்ற பெண்ணின் மீது கார் மோதியதில் காயமடைந்த பெண் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
மாங்குடி பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் முருகேஸ்வரி 32 மற்றும் அழகேஸ்வரி 31. இருவரும் உறவினர்கள். நேற்று (நவ.,6) மதியம் 3:00 மணிக்கு டூவீலரில் சிவகங்கையில் இருந்து மாங்குடி சென்றனர். டூவீலரை முருகேஸ்வரி ஓட்டியுள்ளார். சுந்தரநடப்பு அருகே செல்லும் போது எதிரே அரசனுாரை சேர்ந்த குருமூர்த்தி காரில் வந்தார். காரும் டூவீலரும் மோதிக்கொண்டதில் முருகேஸ்வரி, அழகேஸ்வரிக்கு தலையில் காயம் ஏற்பட்டது. இருவரையும் சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். சிகிச்சையில் இருந்த முருகேஸ்வரி இறந்தார். தாலுகா போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.