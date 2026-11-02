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இரு கொலை வழக்கில் துரித நடவடிக்கை போலீசாருக்கு பாராட்டு
இரு கொலை வழக்கில் துரித நடவடிக்கை போலீசாருக்கு பாராட்டு
UPDATED : நவ 01, 2026 07:51 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:46 PM
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மானாமதுரை: மானாமதுரையில் கொலை, நகை கொள்ளை நடந்த 15 மணி நேரத்திற்குள் குற்றவாளிகளை கைது செய்த போலீசாருக்கு நகர் மக்கள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.
மானாமதுரை சி.எஸ்.ஐ., பள்ளி வளாகத்தில் வீட்டில் தனியாக இருந்த வசந்த மல்லிகாவை கொலை செய்து அவர் அணிந்திருந்த 8 பவுன் நகையை கொள்ளையடித்து சென்றனர். அதேபோன்று வைகை ஆற்றிற்குள் உள்ள மரத்தில் முத்துலட்சுமி என்ற பெண்ணை கழுத்தை நெறித்து வீசி சென்றதாக மதுரை மாவட்டம், அலங்காநல்லுார் மாசானத்தை போலீசார் கைது செய்தனர். அதே போன்று பெண்ணை கொலை செய்து நகை திருடிய சுப்பையாவையும் 15 மணிநேரத்திற்குள் கைதுசெய்தனர். இவ்விரு சம்பவத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட மானாமதுரை போலீசாருக்கு நகர் மக்கள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.