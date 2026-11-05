சிவங்கை பஸ் ஸ்டாண்டில் போலீஸ் சோதனை

UPDATED : நவ 04, 2026 11:11 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:07 AM
சிவகங்கை: சிவகங்கை பஸ் பஸ்டாண்டில் ஏ.டி.எஸ்.பி., தலைமையில் வெடி குண்டு தடுப்பு பிரிவு போலீசார் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
நவ.8 தீபாவளி கொண்டாட்டத்தையொட்டி அனைத்து நகரங்களிலும் பொதுமக்கள் தயாராகி வருகின்றனர். மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய மாவட்ட போலீசார் தொடர்ந்து அதிக போக்குவரத்து உள்ள பகுதிகளில் போக்குவரத்தை சரி செய்து வருகின்றனர்.
ஏ.டி.எஸ்.பி., பிரான்சிஸ் தலைமையில் மோப்ப நாய் உதவியுடன் வெடிகுண்டு தடுப்பு பிரிவு போலீசார் சிவகங்கை பஸ் ஸ்டாண்ட் முழுவதும் தீவிர சோதனை மேற்கொண்டனர்.
சோதனையில் கடைகளில் தடை செய்யப்பட்ட போதை வஸ்து விற்க கூடாது என்று கடை வியாபாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினர். டி.எஸ்.பி., அமலஅட்வின், இன்ஸ்பெக்டர் அருள் பிரகாஷ், வெடிகுண்டு தடுப்பு பிரிவு சிறப்பு எஸ்.ஐ., மணிவண்ணன் உள்ளிட்டோர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.