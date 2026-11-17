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திருப்புவனத்தில் குவியும் பாலித்தீன் பெயரளவில் பறிமுதல்
திருப்புவனத்தில் குவியும் பாலித்தீன் பெயரளவில் பறிமுதல்
UPDATED : நவ 17, 2026 03:18 AM
ADDED : நவ 16, 2026 06:00 PM
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திருப்புவனம்:
திருப்புவனத்தில் தினமும் டன் கணக்கில் பாலித்தீன் கழிவுகள் குவிந்த போதும், அலுவலர்கள் பெயரளவிற்கு தான் அவற்றை பறிமுதல் செய்வதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
திருப்புவனம் பேரூராட்சி 18 வார்டுகளில் தினமும் 5 முதல் 8 டன் குப்பைகள் வரை சேகரமாகின்றன. இவற்றில் பெரும்பாலும் பாலித்தீன் பைகள் அதிகம் உள்ளன. பெரும்பாலான வர்த்தக நிறுவனங்களில் தடை செய்யப்பட்ட பாலித்தீன் பைகளை தான் வழங்குகின்றனர். இதனால் இவற்றை அழிக்க முடியாமல் ஊழியர்கள் தவித்து வருகின்றனர். அதேநேரம் இப்பேரூராட்சியில் டன் கணக்கில் பாலித்தீன் கழிவுகள் கிடக்கும் போது, பெயரளவிற்கு சில கிலோ பைகளை மட்டும் தான் பறிமுதல் செய்கின்றனர். திருப்புவனம் பேரூராட்சியில் பாலித்தீன் பைகளை முற்றிலும் தடை செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.