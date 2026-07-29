/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ தேவகோட்டை அம்மன் கோயிலில் பொங்கல் விழா
ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:19 AM
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தேவகோட்டை: ஜூலை 29-: தேவகோட்டை கோட்டையம்மன் கோயிலில் ஆடி விழா 20 ந்தேதி மேடை போடுதல் மற்றும் மறுநாள் முதல் பொங்கல் வைத்து காப்பு கட்டுதலுடன் தொடங்கியது.
தினமும் பீடத்திற்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அம்மனுக்கு அலங்காரத்தில் பூஜைகள் நடந்தன. பக்தர்கள் மாவிளக்கு, பொங்கல் வைத்து வழிபட்டனர். நேற்று புள்ளி பொங்கல் நாளை முன்னிட்டு அதிகாலை 1:30 மணி அளவில் அம்மன் கண் திறக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜை நடந்தது.
மதியம் பீட அபிஷேகத்தை தொடர்ந்து கோயில் சார்பில் இரண்டாவது பொங்கல் வைத்து வழிபாடு நடந்தது.
தொடர்ந்து ஊர் மக்கள் வைக்கும் புள்ளி பொங்கலாக இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் மாலை வரை பொங்கல் வைத்தும் மாவிளக்கு ஏற்றியும் அம்மனை வழிபட்டனர்.