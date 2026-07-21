அரசு மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனை நிறுத்தம்: 2 ஆண்டாக அலையும் மானாமதுரை மக்கள்
அரசு மருத்துவமனையில் பிரேத பரிசோதனை நிறுத்தம்: 2 ஆண்டாக அலையும் மானாமதுரை மக்கள்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:24 AM
இளையான்குடி; இளையான்குடி,மானாமதுரை அரசு மருத்துவமனைகளில் கடந்த 3 வருடங்களாக உடற்கூறாய்வு வசதி இல்லாததால் இறந்தவர்களின் உடல்கள், உறவினர்களை அலைக்கழிப்பதால் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர்.
இளையான்குடி,மானாமதுரை பகுதிகளில் கடந்த 2 வருடங்களுக்கு முன்பு சாலை விபத்து, கொலை,தற்கொலை மற்றும் இயற்கைக்கு மாறான மரணங்கள் நிகழும் போது உடல்கள் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு உடற்கூறாய்வு செய்யப்பட்டு உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன.ஆனால் 2 வருடங்களாக இங்கு உடற்கூறாய்வு செய்யாமல் சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு உடல்கள் அனுப்பப்படுகின்றன. ஏற்கனவே துயரத்தில் இருக்கும் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் ஒவ்வொரு மருத்துவமனையாக அலைய வேண்டிய நிலை உருவாகியுள்ளது.
போலீசார் நடவடிக்கை, மருத்துவ நடைமுறை மற்றும் உடற்கூறாய்வுக்காக பல மணி நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படுவதால், இறந்தவர்களின் உடலை இறுதிச் சடங்கிற்காக பெற்றுச் செல்வதிலும் தாமதம் ஏற்படுவதாக உறவினர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். மேலும், உடலுடன் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் தனியார் வாகனங்கள் அல்லது பிற போக்குவரத்து வசதிகளை பயன்படுத்த வேண்டிய சூழல் உருவாவதால் கூடுதல் செலவும் ஏற்படுகிறது.
இறந்தவர்களின் உறவினர்கள் கூறியதாவது: இளையான்குடி மற்றும் மானாமதுரை அரசு மருத்துவமனைகளில் ஏற்கனவே உடற்கூறாய்வு செய்யப்பட்டு உடல்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் கடந்த 2 வருடங்களாக பல்வேறு காரணங்களை கூறி உடற்கூறாய்வு செய்ய மறுத்து வருகின்றனர். ஏழைகள் மற்றும் கிராமப்புற மக்களுக்கு இது மிகப்பெரிய பொருளாதார சுமையாக மாறியுள்ளது, மேலும் இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களுக்கு வீண் அலைச்சலும் தேவையற்ற காலதாமதம் மற்றும் கூடுதல் செலவு ஏற்பட்டு வருகிறது. சொந்த ஊர்களில் அடக்கம் செய்ய முடியாமல் ஏராளமானோர் சிவகங்கையிலேயே உடல்களை மனவேதனையுடன் அடக்கம் செய்யும் நிலை ஏற்பட்டு வருகிறது.ஆகவே மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக இளையான்குடி மற்றும் மானாமதுரை அரசு மருத்துமனைகளில் இறந்தவர்களின் உடல்களை உடற்கூறாய்வு செய்து ஒப்படைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனர்.
சுகாதாரத்துறை அதிகாரி கூறியதாவது,
இளையான்குடி,மானாமதுரை அரசு மருத்துவமனைகளில் கட்டட பணிகள் நடைபெற்று வந்ததால் உடற்கூறாய்வு பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. மீண்டும் உடற்கூறாய்வு செய்வது குறித்து மேலதிகாரிகளுக்கும், மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கும் தகவல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. விரைவில் உடற்கூறாய்வு செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றனர்.