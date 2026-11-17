மானாமதுரையில் கார்த்திகை விளக்கு தயாரிப்பு பணி மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்பு
மானாமதுரையில் கார்த்திகை விளக்கு தயாரிப்பு பணி மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்பு
UPDATED : நவ 17, 2026 05:49 AM
ADDED : நவ 16, 2026 04:08 PM
மானாமதுரை: கார்த்திகை திருவிழாவிற்காக தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி வெளிமாநிலங்களில் இருந்து கார்த்திகை மண் விளக்கிற்கு குவியும் ஆர்டர்களால் மானாமதுரையில் மண்பாண்ட தொழிலாளர்கள் கார்த்திகை விளக்கு தயாரிப்பில் ஆர்வமுடன் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மானாமதுரையில் திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு 60-க்கும் மேற்பட்ட வகைகளில் மண்ணால் ஆன விளக்குகள் தயாரிக்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. மானாமதுரை பகுதியில் ஓடும் வைகை ஆறு மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராம கண்மாய்களில் இருந்து சேகரிக்கப்படும் மண்ணை பதப்படுத்தி பல்வேறு மண்பாண்டப் பொருட்கள் தயாரிக்கின்றனர். இங்கு தயாராகும் மண்பாண்டப் பொருட்கள் தரத்திலும், நேர்த்தியான வேலைப்பாடுகளிலும் சிறந்து விளங்குவதால் தமிழகம் மட்டுமின்றி இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும் விற்பனைக்கு செல்கிறது. மானாமதுரையில் மட்டுமே 300-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் பாரம்பரியமாக மண்பாண்ட பொருட்கள் தயாரிப்பு தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஆண்டுதோறும் பொங்கல், விநாயகர் சதுர்த்தி, நவராத்திரி, கார்த்திகை தீபத் திருவிழா உள்ளிட்ட பண்டிகை காலங்களுக்கு ஏற்றவாறு மண்பாண்ட பொருட்களைத் தயாரித்து விற்பனை செய்து வருகின்றனர். நவ.24ம் தேதி நடைபெற உள்ள திருக்கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, கடந்த சில மாதங்களாக பல்வேறு வடிவங்களில் மண் விளக்குகள் தயாரிக்கும் பணியில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
அகல் விளக்கு, சரவிளக்கு, தேங்காய் முக விளக்கு, சுவாமி விளக்கு, சரல் விளக்கு, 3, 5 மற்றும் 9 முக விளக்குகள் என 60-க்கும் மேற்பட்ட வகைகளில் விளக்குகள் தயாரித்து வருகின்றனர். கார்த்திகையின் போது வீடுகள், கோயில்களில் மண் விளக்குகள் ஏற்றி வழிபடுவது வழக்கம்.
இதனை கருத்தில் கொண்டு பல்வேறு அளவுகள், வடிவங்கள் மற்றும் வடிவமைப்புகளில் விளக்குகளைத் தயாரித்து வருகின்றனர். தற்போது திருவிழா நெருங்கி வருவதால் விளக்குகளை சுட்டு, தரம் பிரித்து, ஆர்டர்களுக்கு ஏற்ப பிரித்து அனுப்புவதற்கான இறுதிக்கட்டப் பணிகளில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதிகளவில் ஆர்டர் வந்துள்ளதால், உரிய நேரத்தில் விளக்குகளை தயாரித்து அனுப்பும் பணியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மின்விளக்குகள் மற்றும் நவீன அலங்காரப் பொருட்கள் பயன்பாடு அதிகரித்து வந்தாலும், பாரம்பரியமாக மண் அகல் விளக்குகள் ஏற்றி கார்த்திகை தீப திருநாளைக் கொண்டாடுவதை தான் பாரம்பரியமாக மக்கள் கடைபிடித்து வருகின்றனர்.