கிராமங்களில் மின்தடை விவசாயப் பணி பாதிப்பு

UPDATED : நவ 02, 2026 05:45 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:45 PM
சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரி பகுதி கிராமங்களில் அடிக்கடி மின்தடை ஏற்படுவதால் விவசாயப் பணிகள் பாதிக்கப்படுவதாக விவசாயிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இவ்வொன்றியத்தில் 30 ஊராட்சிகளுக்கு உட்பட்ட 150 க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன. சில நாட்களாக கிராமப் பகுதிகளில் அதிகளவில் மின்தடை ஏற்படுகிறது. சில இடங்களில் மும்முனை மின்சாரம் வருவதில்லை. இதனால் மின்மோட்டார்களை இயக்க முடியாமல் விவசாயிகள் அவதிப்படுகின்றனர். இந்நிலையில் அக்.1ஆம் தேதி ஒன்றியத்தில் நடந்த கிராம சபை கூட்டங்களில் பல கிராமங்களில் மின் தடை இருப்பதாக ஒன்றிய பற்றாளரிடம் மக்கள் புகார் தெரிவித்தனர். பண்டிகை மற்றும் விவசாயப் பணிகள் துவங்கும் காலம் என்பதால் ஊராட்சி செயலர்கள் மூலம் மின்வாரியத் அலுவலகத்திற்கு தகவல் தெரிவித்து மின் தடையை சரி செய்யவும் வலியுறுத்தினர்.