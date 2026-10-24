/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/பிரதோஷ வழிபாடு
ADDED : அக் 23, 2026 09:31 PM
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சிங்கம்புணரி: சிங்கம்புணரி சிவன் கோவில்களில் பிரதோஷ வழிபாடு நடந்தது.
சிவபுரிபட்டி தர்மசம்வர்த்தினி, சுயம்பிரகாச ஈஸ்வரர் கோயிலில் இன்று (அக்.,23) மாலை 4:30 மணிக்கு நந்தீஸ்வரருக்கு அபிஷேகம், வழிபாடு செய்யப்பட்டது. பிரான்மலை திருக்கொடுங்குன்றநாதர் கோயில், சதுர்வேதமங்கலம் ருத்ர கோடீஸ்வரர் கோயில், முறையூர் மீனாட்சி சொக்கநாதர் கோயில், கரிசல்பட்டி கைலாசநாதர், உலகம்பட்டி உலகநாயகி சமேத உலகநாதர் கோயில்களிலும் பிரதோஷ வழிபாடு நடந்தது.