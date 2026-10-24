/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/கோயில்களில் பிரதோஷ விழா
ADDED : அக் 23, 2026 08:09 PM
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மானாமதுரை: மானாமதுரை, இளையான்குடி சிவன் கோயில்களில் நடைபெற்ற பிரதோஷ விழாவில் ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.
மானாமதுரை ஆனந்தவல்லி,சோமநாதர் கோயிலில் இன்று (அக்.,23) நடைபெற்ற பிரதோஷ விழாவை முன்னிட்டு மூலவர் சோமநாதர் சுவாமிக்கும், நந்தி பெருமானுக்கும் 18 வகையான பொருட்களால் சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனை செய்யப்பட்டது.
தொடர்ந்து வெள்ளி உற்சவர் சோமநாதர் சுவாமி மற்றும் ஆனந்தவல்லி அம்மன் வெள்ளி ரிஷப வாகனத்தில் எழுந்தருளி கோயில் உள்வளாகத்தை சுற்றி வலம் வந்த பிறகு சுவாமிக்கு தீபாராதனை நடைபெற்றன. விழாவில் மானாமதுரை மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.பக்தர்களுக்கு பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது.
*இளையான்குடி ராஜேந்திர சோழீஸ்வரர்,சாலைக்கிராமம் வரகுணேஸ்வரர் கோயில்களிலும் விழா நடந்தது.