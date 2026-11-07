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கோயில்களில் பிரதோஷ விழா

கோயில்களில் பிரதோஷ விழா

UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM

ADDED : நவ 06, 2026 07:00 PM

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UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM ADDED : நவ 06, 2026 07:00 PM

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மானாமதுரை: மானாமதுரை ஆனந்தவல்லி-சோமநாதர் கோயிலில் இன்று (நவ.,6) நடைபெற்ற பிரதோஷ விழாவை முன்னிட்டு மூலவர் சோமநாதர் சுவாமிக்கும், நந்தி பெருமானுக்கும் சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனை நடந்தது. வெள்ளி உற்சவர் சோமநாதர் சுவாமி மற்றும் ஆனந்தவல்லி அம்மன் வெள்ளி ரிஷப வாகனத்தில் எழுந்தருளி கோயில் வளாகத்தை வலம் வந்தார்.பிரதோஷ விழாவில் மானாமதுரை மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

இளையான்குடி ராஜேந்திர சோழீஸ்வரர் ,சாலைக்கிராமம் வரகுணேஸ்வரர் கோயிலிலும் நடந்தது .

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