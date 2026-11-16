அரசு பஸ் ஊழியர்களை தாக்கிய தனியார் பஸ் ஊழியர்கள்: அரசு பஸ்சில் பெண்கள் ஏறியதால் ஆத்திரம்
அரசு பஸ் ஊழியர்களை தாக்கிய தனியார் பஸ் ஊழியர்கள்: அரசு பஸ்சில் பெண்கள் ஏறியதால் ஆத்திரம்
UPDATED : நவ 16, 2026 08:33 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:33 PM
சிங்கம்புணரி: மதுரையில் இருந்து நவ., 15 ல் வெற்றிப்பயண அரசு பஸ் பொன்னமராவதிக்கு தாமதமாக வந்தவுடன் மீண்டும் மதுரை புறப்பட்டது.
ஆனால் அதே நேரத்தில் மதுரை புறப்பட இருந்த தனியார் பஸ் டிரைவர் இதுதொடர்பாக அரசு பஸ் டிரைவரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார்.
பிறகு முதலில் மதுரைக்கு தனியார் பஸ்சும், 10 நிமிட இடைவெளியில் அரசு பஸ்சும் புறப்பட்டு செல்வது என முடிவானது. ஆனால் மதுரை செல்லும் வழியில் பிரான்மலைக்கு தனியார் பஸ் சென்றது. அதேநேரத்திற்கு அதை தொடர்ந்து அரசு பஸ்சும் சென்றது.
இதனால் தனியார் பஸ்சில் ஏறி அமர்ந்திருந்த பெண்கள் இலவசமாக செல்லும் அரசு பஸ்சில் செல்ல மாறினர். இதனால் ஆத்திரமுற்ற தனியார் பஸ் கண்டக்டர்கள் அருண்பாண்டி 27, நாகராஜன் 44, ஆகியோர் அரசு பஸ்சிற்குள் ஏறி, டிரைவரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டனர். மேலும் அரசு பஸ் கண்டக்டர் தேவராஜனையும் தாக்கினர். இதில் காயமுற்ற தேவராஜன் பொன்னமராவதி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். எஸ்.வி., மங்கலம் போலீசார் விசாரித்து தனியார் பஸ் கண்டக்டர்கள் அருண்பாண்டி, நாகராஜனை கைது செய்தனர்.