/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/ பரிசளிப்பு விழா
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:08 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:03 PM
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மானாமதுரை:மானாமதுரையில் திருவள்ளுவர் இளைஞர் சுய உதவி குழு 24ம் ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு அரசு பொது தேர்வுகளில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவர்களுக்கு கல்வி உபகரணங்கள் மற்றும் பரிசு வழங்கும் விழா தலைவர் தேவதாஸ் தலைமையில் நடந்தது.
செயலாளர் நாகலிங்கம் முன்னிலை வகித்தார்.செர்டு தொண்டு நிறுவன இயக்குனர் பாண்டி பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினார். வி.ஏ.ஓ.,மீனா, நகராட்சி கவுன்சிலர் நதியா, ஆதரவு அறக்கட்டளை இயக்குனர் குரு செல்வம் கலந்து கொண்டனர்.