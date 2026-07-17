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﻿ கொழுக்கட்டைபட்டியில் பள்ளியை இடிக்க எதிர்ப்பு: சிவகங்கை ஒன்றிய அலுவலகம் முற்றுகை

﻿ கொழுக்கட்டைபட்டியில் பள்ளியை இடிக்க எதிர்ப்பு: சிவகங்கை ஒன்றிய அலுவலகம் முற்றுகை

UPDATED : ஜூலை 17, 2026 12:34 AM

ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:26 AM

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UPDATED : ஜூலை 17, 2026 12:34 AM ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:26 AM

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சிவகங்கை: கிராம நிதியில் கட்டிய பள்ளி கட்டடத்தை இடிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து சிவகங்கை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தை கிராம மக்கள் முற்றுகையிட்டனர்.

சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் 40 ஆண்டுக்கும் மேற்பட்ட மற்றும் சிதிலமடைந்துள்ள பள்ளி, அங்கன்வாடி, சமுதாயக்கூடம் என 64 விதமான கட்டடங்களை அகற்ற டெண்டர் விடப்பட்டு பழைய கட்டடங்கள் அகற்றும் பணி நடக்கிறது.

இந்நிலையில் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு சொந்தமில்லாத, ஒ.புதுார் ஊராட்சி கொழுக்கட்டைபட்டியில் கிராம நிதியில் 50 சென்ட் இடம் பெற்று ரூ.5 லட் சம் நிதியில் 1990ல் பள்ளி கட்டடம் கட்டப்பட்டது. இதில் தொண்டு நிறுவனம் தொடக்க பள்ளியை நடத்தியது.

2006 வரை இப்பள்ளி இயங்கியது. அதற்கு பின் மாணவர்கள் வருகை குறைவால் பள்ளி மூடப்பட்டது. இந்த கட்டடத்தை கிராம மக்கள் பொது நிகழ்ச்சிக்காக பயன்படுத்தி வந்தனர். மேலும் உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கான ஓட்டுச்சாவடியாகவும் இருந்தது. இந் நிலையில் கிராம மக்களின் பங்களிப்பில் கட்டிய பள்ளி கட்டடத்தை இடிக்க கூடாது.

அப்படியே கிராம பொது பயன்பாட்டிற்கு விட வேண்டும் என வலியுறுத்தி நேற்று சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தை கொழுக்கட்டைபட்டி கிராம மக்கள் முற்றுகையிட்டனர். பின்னர் அதிகாரிகள் உங்கள் கோரிக்கையை மனுவாக எழுதி தருமாறு கேட்டனர். அதன்படி கிராம மக்கள் அப்பள்ளி கட்டடத்தை கிராமத்தின் பொது பயன்பாட்டிற்கு அப்படியே விட வேண்டும் என கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.

அக்கிராமத்தை சேர்ந்த அர்ச்சுணன் கூறியதாவது: ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் இப்பள்ளி கட்ட டத்தை இடிப்பதற்கு டெண்டர் அறிவிப்பு செய்யும் போது, ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் தெரிவித்தோம். அவர்கள் கண்டு கொள்ளவில்லை. ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்திற்கு சொந்தமான கட்டடம் என்றால் ஏன் இக்கட்டடத்தை தொடர்ந்து பராமரிக்கவில்லை. தற்போது கிராமத்திற்கு எவ்வித தகவலும் தெரிவிக்காமல் இடிக்க வந்துவிட்டனர். பொது பயன்பாட்டிற்கான இக்கட்டடத்தை அகற்றக்கூடாது என்றார்.

சிவகங்கை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலர் செழியன் கூறியதாவது:

டெண்டர் விடுவதற்கு முன் கட்டடத்தை ஆய்வு செய்தபோதே மக்கள் தெரிவித்திருக்கலாம். கிராமங்களில் மக்கள் பயன்பாட்டில் இருக்கும் கட்டடங்கள் அனைத்தும் ஊராட்சி ஒன்றியத்துடன் இணைக்கப்படும். அதனால் கொழுக்கட்டைபட்டி கட்டடத்தை அகற்ற டெண்டர் விட்டோம். அக்கட்டடம் முற்றிலும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளது. அசம்பாவித சம்பவம் நடந்தால் நாங்கள் தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும். மக்கள் எதிர்ப்பு குறித்து கலெக்டரிடம் தெரிவித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றார்.

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