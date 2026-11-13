பாப்பாங்குளம் மயானத்தில் கழிவுநீரை அகற்ற கோரி போராட்டம்
பாப்பாங்குளம் மயானத்தில் கழிவுநீரை அகற்ற கோரி போராட்டம்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:15 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:12 AM
மானாமதுரை: மானாமதுரை அருகே பாப்பான்குளத்தில் மயானத்தில் தேங்கிய கழிவுநீரை அகற்றக்கோரி இறந்தவரின் உடலை ரோட்டில் வைத்து போராட்டம் நடத்தினர்.
மானாமதுரை அருகே சிறுகுடி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பாப்பங்குளம் கிராமத்தில் 300-க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் 700-க்கும் அதிகமான பொதுமக்கள் வசித்து வருகின்றனர்.
இக்கிராமத்தின் சுடுகாட்டில் பல ஆண்டுகளாக கால்வாய் வசதியின்றி கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் தேங்கி நிற்பதால் இறந்தவர்களின் உடலை அடக்கம் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. பலமுறை அரசு அதிகாரி களிடம் முறையிட்டும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என கிராம மக்கள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், இதே கிராமத்தைச் சேர்ந்த பாலு 65, நேற்று உயிர் இழந்த நிலையில், அவரது உடலை அடக்கம் செய்ய சுடுகாட்டிற்கு கொண்டு சென்றபோது தண்ணீர் தேங்கியிருந்ததை கண்டித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.