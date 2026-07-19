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﻿ மதுக்கடையை இடமாற்ற வலியுறுத்தி போராட்டம்

﻿ மதுக்கடையை இடமாற்ற வலியுறுத்தி போராட்டம்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:44 AM

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ADDED : ஜூலை 19, 2026 12:44 AM

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மானாமதுரை: சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை வளநாடு விலக்கு ரோடு அருகே உள்ள அரசு மதுக்கடையை இடமாற்றம் செய்ய வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

மதுரை-ராமேஸ்வரம் நான்கு வழிச்சாலையில் மானாமதுரை வளநாடு விலக்கு அருகே அரசு மதுக்கடை இயங்கி வருகிறது. இப்பகுதியில் போதை நபர்களால் தொடர்ந்து பிரச்னை ஏற்பட்டது. கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன் இக்கடையை இடம் மாற்ற வலியுறுத்தி நான்கு வழிச்சாலையில் பொதுமக்கள் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது 15 நாட்களுக்குள் கடை வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதியளித்தனர். ஆனால் இன்றுவரை கடை இடமாற்றம் செய்யப்படவில்லை. இதையடுத்து நேற்று கடையை திறக்க விடாமல் பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியபோதும் கடையை இடம்மாற்றினால் தான் போராட்டத்தை கைவிடுவோம் என தெரிவித்தனர். இதையடுத்து கடை மூடப்பட்டது.

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