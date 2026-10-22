மருத்துவ ஊழியர்கள் பதவி உயர்வு கோரி சென்னையில் போராட்டம்: சங்க மாநில துணை தலைவர் தகவல்
மருத்துவ ஊழியர்கள் பதவி உயர்வு கோரி சென்னையில் போராட்டம்: சங்க மாநில துணை தலைவர் தகவல்
UPDATED : அக் 09, 2026 05:38 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:36 PM
சிவகங்கை: ‘‘பதவி உயர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அக்., 27 ல் சென்னையில் மாநிலம் தழுவிய போராட்டம் நடத்தப்படும்,’’ என, சிவகங்கையில் தமிழ்நாடு மருத்துவத்துறை நிர்வாக ஊழியர் சங்க மாநில துணை தலைவர் எம்.மூவேந்தன் தெரிவித்தார்.
அவர் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் அனைத்து மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும் 136 இளநிலை நிர்வாக அலுவலர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்கப்படவில்லை. நீதிமன்றம் உத்தரவின்படி உடனே பதவி உயர்வு வழங்கவேண்டும். நிர்வாக ஊழியர்களுக்கான பணியிட மாறுதல் கவுன்சிலிங்கை உறுதி செய்து நடத்திட வேண்டும். பதவி உயர்வுக்காக 7 ஆண்டிற்கும் மேலாக காத்திருக்கும் இளநிலை உதவியாளர், டைப்பிஸ்ட், ஸ்டெனோ டைப்பிஸ்ட் (கிரேடு 3) ஆகியோருக்கு நேரடி உதவியாளர் பதவிக்கான நியமனம் அளிக்க வேண்டும்.
மாநில அளவில் இளநிலை நிர்வாக அலுவலர் 150 க்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அளிக்க வேண்டும். இதன் மூலம் ஏற்படும் காலிபணியிடங்களை அரசு நியமிக்க, பட்டதாரிகளுக்கு புதிய வேலை வாய்ப்பை பெற்றுத்தர முடியும். இக்கோரிக்கைகளை அரசு நிறைவேற்றித்தர வலியுறுத்தி மே 8 ல் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர், செயலருக்கு இ- மெயிலில் புகார் அனுப்பும் போராட்டம் நடத்தினோம். அக்., 15 ல் கோரிக்கை அட்டை அணிந்து பணிபுரிய உள்ளோம். அக்., 22 ல் மாவட்ட தலைநகரில் ஆர்ப்பாட்டமும், அக்., 27 ல் சென்னை டி.எம்.எஸ்., வளாகம் முன் மாநிலம் தழுவிய முறையீடு போராட்டம் நடத்தப்படும் என்றார்.