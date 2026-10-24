தாலுகா அலுவலகம் முன் காத்திருப்பு போராட்டம்

ADDED : அக் 16, 2026 07:54 PM
திருப்புவனம்: திருப்புவனம் தாலுகா அலுவலகம் முன் சயனாபுரம் கிராம மக்கள் நேற்று பட்டா கேட்டு காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
திருப்புவனம் அருகே சயனாபுரம் கிராமத்தில் 150 க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன. இதில் 40க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில் பல தலைமுறைகளாக குடியிருந்து வருகின்றனர்.
பல முறை பட்டா கேட்டும் வழங்கப்பட இல்லை. வருவாய்த்துறையினர் வீடுகளை காலி செய்ய கெடுபிடி செய்து வருவதை கண்டித்தும் வீடுகளுக்கு பட்டா வழங்க கோரியும் நேற்று திருப்புவனம் தாலுகா அலுவலகம் முன் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினருடன் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
போராட்டத்திற்கு ஒன்றிய செயலாளர் ஈஸ்வரன் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட செயலாளர் மோகன், செயற்குழு உறுப்பினர் வீரபாண்டி சயனாபுரம் கிராம மக்கள் பங்கேற்றனர்.