/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/காரைக்குடியில் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : நவ 06, 2026 12:08 AM
ADDED : நவ 05, 2026 06:47 PM
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காரைக்குடி: காரைக்குடி கல்லுாரி சாலையில்
த.வெ.க., அரசை கண்டித்து பா.ஜ., சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. அதிகரித்துள்ள விலைவாசி உயர்வு மற்றும் தொடர் மின் தடையை கண்டித்து நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாவட்ட தலைவர் பாண்டித்துரை தலைமை ஏற்றார். மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் சிதம்பரம், மாவட்ட பொதுச் செயலாளர்கள் நாகராஜன், சுப்புக் காளை கணேசன், மாவட்டச் செயலாளர் வடிவேல், மாவட்ட மகளிர் அணி தலைவி நாகஜோதி, நகரத் தலைவர்கள் முத்து வடிவேல், ராஜாராமன் கண்ணன், நகர பொதுச்செயலாளர் மாரியப்பன்
உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.