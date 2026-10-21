/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/குடிநீர் வராததால் மறியல்
UPDATED : அக் 20, 2026 06:47 PM
ADDED : அக் 20, 2026 06:44 PM
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தேவகோட்டை: தேவகோட்டை ஒன்றியம் கோட்டூர் கிராமம்.
இங்குள்ள ராணுவவீரர் முகிலன் குடியிருப்பில் குடிநீர் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டதால் கடந்த 10 தினங்களாக குடிநீர் கிடைக்காமல் மக்கள் அவதிப்பட்டனர். அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்தும் யாரும் கவனிக்க வில்லை.இந்திய கம்யூ. விவசாய சங்க மாவட்ட செயலாளர் காமராஜ் தலைமையில் கிராமத்தினர் காலி குடங்களுடன் தேவகோட்டை கல்லல் ரோட்டில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். போலீசார் சமரசம் செய்ய முயற்சி செய்தும் பலனில்லை.பஸ்கள் திருப்பி விடப்பட்டது. ஒன்றிய அதிகாரிகள், குடிநீர் பிரிவு பணியாளர்கள் பழுதை சரி செய்து பாதிக்கப்பட்ட பகுதிக்கு குடி நீர் வந்ததை தொடர்ந்து சாலைமறியல் செய்தோர் கலைந்து சென்றனர்.