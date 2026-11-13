வெப்பம் தடுக்க ‘‘பப் ஷீட்’’

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ADDED : நவ 12, 2026 11:28 PM
காரைக்குடி: காரைக்குடி மாநகராட்சியில் உள்ள அங்கன்வாடிகளில், சூப்பர் எல்நினோ வெப்பத்தை தடுக்க அங்கன்வாடிகளில் பப்சீட் மேற்கூரை அமைக்கும் பணி நடைபெற உள்ளது.
தமிழகத்தில் எல்நினோ தாக்கத்தால் கனமழை மற்றும் வெள்ள அபாயம் ஏற்படுவதோடு, வரும் ஜன. முதல் முன்கூட்டியே கோடை தொடங்க உள்ளதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. கடுமையான வெப்ப அலை மற்றும் வறட்சி ஏற்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. காரைக்குடி மாநகராட்சியில் உள்ள செஞ்சை, முத்தூரணி, கணேசபுரம் ஆகிய 3 அங்கன்வாடி மையங்களில் ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.
எல்நினோவால் ஏற்படும் அதிக வெப்பத்தில் குழந்தைகளுக்கு பெரும் பாதிப்பு ஏற்படும். இதனை தடுக்க காரைக்குடி மாநகராட்சியில் உள்ள 3 அங்கன்வாடி மையங்களில் தலா ரூ. 5 லட்சம் மதிப்பீட்டில் வெப்ப தடுப்பு தகடு (பப் சீட்) அமைக்கும் பணி நடைபெற உள்ளது.