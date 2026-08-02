தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/காரைக்குடியில் தொடர் திருட்டுகளால் பொது மக்கள் ﻿அச்சம்

காரைக்குடியில் தொடர் திருட்டுகளால் பொது மக்கள் ﻿அச்சம்

காரைக்குடியில் தொடர் திருட்டுகளால் பொது மக்கள் ﻿அச்சம்

ADDED : ஆக 02, 2026 01:28 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 02, 2026 01:28 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

காரைக்குடி: காரைக்குடியில் தொடர் திருட்டுக்கள் நடந்து வரும் நிலையில் வீடுகள், வர்த்தக நிறுவனங்களில் பாதுகாப்பிற்காக வைக்கப்படும் சி.சி.டி.வி., கேமராக்களை திருட்டு கும்பல் சேதப்படுத்துவதால் பொதுமக்கள் அச்சத்தில் உள்ளனர்.

காரைக்குடி மாநகராட்சியில் 2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசிக்கின்றனர். மாநகராட்சியில் ஆயிரக்கணக்கான வணிக நிறுவனங்கள் உள்ளன. ஆண்டுக்கு ரூ.50.75 கோடி வரி செலுத்தப்படுகிறது.

காரைக்குடி மாநகராட்சியில் அரசு ஊழியர்கள், தொழிலதிபர்கள், அதிக அளவில் வசிக்கின்றனர். வீடுகள் மட்டுமின்றி கடைகள், வர்த்தக நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள், வங்கிகள், அரசு அலுவலகங்கள் உள்ளிட்ட பலவற்றிலும் சி.சி.டி.வி., கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

ரூ.10 ஆயிரத்திலிருந்து ரூ. ஒரு லட்சம் மதிப்பிலான நவீன கேமராக்கள் வரை தங்களது பாதுகாப்புக்கு பொருத்துகின்றனர். இது போன்று பாதுகாப்பு கேமராக்கள் மூலமே திருட்டு கும்பல்களை கண்டறிய முடியும்.

இந்நிலையில் கடந்த சில வாரங்களாக காரைக்குடி பகுதியில் தொடர் திருட்டு நடந்து வருகிறது. திருட்டு கும்பல் தங்கள் அடையாளத்தை மறைக்க கேமராக்களை சேதப்படுத்துகின்றனர். இதனால் மீண்டும் பல ஆயிரம் செலவு செய்து வீடு, கடைகளில் உரிமையாளர்கள் கேமராக்கள் பொருத்த வேண்டியுள்ளது.

மேலும் திருட்டு கும்பல்களும் திருட்டு கும்பல்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படும் கும்பலும் வீடுகளில் உள்ள கேமராக்களை போகிற போக்கில் கற்களை வீசி சேதப்படுத்தி விடுகிறது.

இது குறித்து போலீசிடம் புகார் அளித்தால் அலைச்சல் ஏற்படும் என்ற விரக்தியில் யாரும் புகார் அளிப்பதில்லை. திருட்டுச் சம்பவங்கள் நடந்தால் மட்டுமே புகார் அளிக்கின்றனர்.

திருட்டு சம்பவம் மட்டுமின்றி கொலை கொள்ளை வழிப்பறி உள்ளிட்ட சம்பவங்களிலும் குற்றவாளிகளை கண்டறிய போலீசாருக்கு பெரும் உதவியாக இருப்பது சி.சி.டி.வி., கேமராக்கள் தான்.

ஆனால் தொடர்ச்சியாக இதுபோன்று கேமராக்களை சேதப்படுத்துவதால் மீண்டும் செலவு செய்ய மக்கள் அச்சப்பட்டு கேமரா பொருத்துவதை தவிர்த்து வருகின்றனர். இதனால் போலீசாருக்கும் குற்றவாளிகளை கண்டறிவதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us