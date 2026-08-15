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புதுவயல் = காரைக்குடிக்கு போதிய டவுன் பஸ் இல்லை மாணவர்கள் அவதி

புதுவயல் = காரைக்குடிக்கு போதிய டவுன் பஸ் இல்லை மாணவர்கள் அவதி

ADDED : ஆக 14, 2026 06:31 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:31 PM

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காரைக்குடி, ஆக.15-

புதுவயல், கண்டனுார் வழியாக காலை நேரத்தில் காரைக்குடிக்கு போதிய டவுன் பஸ் இல்லாததால் மாணவ மாணவிகள் பள்ளிக்கு வர முடியாமல் சிரமப்படுகின்றனர்.

காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலை, அரசு கலைக் கல்லுாரி உட்பட பல்வேறு கல்லுாரிகளுக்கு புதுவயல் கண்டனுார் அறந்தாங்கி உட்பட பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் தினமும் பஸ்சில் வந்து செல்கின்றனர். காலை நேரத்தில் பள்ளிக் கல்லூரி செல்வதற்காக புதுவயல் கண்டனுார் வழியாக டவுன் பஸ்கள் விடப்பட்டன. காலை 8:30 முதல் 9:00 மணி வரை காரைக்குடி செல்லும் டவுன் பஸ்கள் முறையாக வரவில்லை என புகார் எழுந்துள்ளது. இதனால் மாணவர்கள் பள்ளி கல்லுாரிகளுக்கு செல்ல முடியாமல் சிரமப்படுகின்றனர்.

பெற்றோர்கள் கூறுகையில்;

காரைக்குடி மக்கள் தொகைக்கு ஏற்பவும் விரிவாக்க பகுதிக்கு ஏற்பவும் போதிய டவுன் பஸ்கள் இல்லை. 30 ஆண்டுகளாக 20 பவுன் பஸ்கள் மட்டுமே உள்ளது. மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப பஸ்களை இயக்க வேண்டும். மகளிருக்கு பஸ் இலவசம் என்று அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்து பஸ்கள் எண்ணிக்கை குறைந்து விட்டது. வயதானவர்களையும் ஏற்றுவதில்லை. காலை நேரத்தில் டவுன் பஸ்கள் வராததால் மாணவ மாணவிகள் மினி பஸ்களில் ஏறிச் செல்கின்றனர்.

அதிகாரிகள் கூறுகையில்;

பஸ்கள் ஏதும் நிறுத்தப்படவில்லை, குறைக்கப்படவும் இல்லை. முறையாக பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது. ஒரு சில நாட்களில் பஸ்களில் பழுது ஏற்பட்டாலோ பஞ்சர் ஏற்பட்டாலோ

பஸ்கள் வராமல் போகலாம்.

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