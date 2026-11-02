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ராதா கல்யாண மகோத்ஸவம்

ராதா கல்யாண மகோத்ஸவம்

UPDATED : நவ 01, 2026 11:32 PM

ADDED : நவ 01, 2026 06:08 PM

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UPDATED : நவ 01, 2026 11:32 PM ADDED : நவ 01, 2026 06:08 PM

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காரைக்குடி: காரைக்குடி செக்காலையில் உள்ள சங்கர மணிமண்டபத்தில் 15 வது ஆண்டு ராதா கல்யாண மகோத்ஸவ விழா நடந்தது.

விழாவை முன்னிட்டு கல்யாணராம பாகவதர் மற்றும் உள்ளூர் பாகவதர்கள் சார்பில் அஷ்டபதி, திவ்யநாம பஜனை நடந்தது. தொடர்ந்து இன்று (நவ.,1) காலை உஞ்சவிருத்தியும், மதியம் 12.30 மணிக்கு ராதா கல்யாண மகோத்ஸசவமும் நடந்தது. நிர்வாகிகள் சந்திரசேகர், சிவக்குமார் ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்.

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