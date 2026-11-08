மழையால் தீபாவளி வியாபாரம் பாதிப்பு ரோட்டோர வியாபாரிகள் கவலை
மழையால் தீபாவளி வியாபாரம் பாதிப்பு ரோட்டோர வியாபாரிகள் கவலை
ADDED : நவ 07, 2026 04:21 PM
மானாமதுரை: மானாமதுரையில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு கடந்த 2 நாட்களாக வியாபாரம் களைகட்டத் துவங்கிய நிலையில், இன்று (நவ.,7) பெய்த மழையால் சாலையோர வியாபாரிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர்.
மானாமதுரை நகரில் தேவர் சிலை, காந்தி சிலை, வாரச்சந்தை வளாகம், பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், மரக்கடை பஸ் ஸ்டாப் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலையோரங்களில் ரெடிமேட் ஆடைகள், அணிகலன் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்காக ஏராளமான சிறு வியாபாரிகள் கடைகள் அமைத்திருந்தனர்.
தீபாவளி இன்று நடைபெறுவதை முன்னிட்டு நேற்று மானாமதுரை சுற்று வட்டார கிராமங்களை சேர்ந்த மக்கள் பல்வேறு விதமான பொருட்களை வாங்குவதற்காக வந்திருந்த நிலையில் நேற்று காலை முதல் மாலை வரை அவ்வப்போது மழை பெய்ததால் சாலையோரக் கடைகளில் வியாபாரம் முற்றிலும் பாதிக்கப்பட்டது.
மழையிலிருந்து பொருட்களை பாதுகாப்பதிலும், வாடிக்கையாளர்கள் வருகை குறைந்ததாலும் வியாபாரிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர். தீபாவளியை முன்னிட்டு 2 நாட்கள் மட்டுமே வியாபாரம் நடைபெறும் நிலையில், முக்கியமான விற்பனை நாளில் மழை பெய்து வியாபாரத்தை பாதித்ததால் எதிர்பார்த்த வருமானம் கிடைக்காமல் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக வியாபாரிகள் கவலையுடன் தெரிவித்தனர்.