/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/புளியாலில் மழை
ADDED : அக் 19, 2026 06:08 PM
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தேவகோட்டை: தேவகோட்டை அருகேயுள்ள புளியால், சுற்று வட்டார பகுதிகளான கோடிக்கோட்டை, அதங்குடி, விலக்கு பகுதி, நெம்மேனி, சக்கந்தி, திடக்கோட்டை உள்ளிட்ட கிராமங்களில் நேற்று மதியம் இரண்டு மணி நேரம் இடி மின்னலுடன் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. நேற்று பெய்த மழை விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சியை தந்தது. இந்த மழை இன்னும் சில தினங்கள் பயிர்களை பாதுகாத்து வளர உதவியாக இருக்கும் என விவசாயிகள் தெரிவித்தனர்.
கண்ணங்குடி ஒன்றியம் திருப்பாக்கோட்டை மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளிலும் நேற்று பகலில் கனமழை கொட்டியது.