கட்டடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு: திருப்புத்துாரில் விழிப்புணர்வு கூட்டம்
கட்டடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு: திருப்புத்துாரில் விழிப்புணர்வு கூட்டம்
UPDATED : நவ 21, 2026 06:06 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:06 PM
திருப்புத்துார்: திருப்புத்துார் தேர்வுநிலை பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் மழைநீர் சேகரிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு கூட்டம் நடந்தது. செயல் அலுவலர் அன்னலட்சுமி தலைமை வகித்தார். கட்டட வரைவாளர், பொறியாளர்கள் பங்கேற்றனர். வீடுகள், வணிக வளாகங்களுக்கான கட்டடங்கள் கட்டும் பொழுது கட்டட வரைவாளர், கட்டட பொறியாளர்கள் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்போடு கட்ட வேண்டும் என்று பேரூராட்சி தலைவர் கோகிலாராணி அறிவுறுத்தினார்.
செயல் அலுவலர் பேசுகையில், திருப்புத்தூர் பேரூராட்சி மழைநீர் சேகரிப்பில் முன்னுதாரணமான மாற பொதுமக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும். மரக்கன்றுகள் நடுதல் அதிகரிக்க வேண்டும். இதன் மூலம் நகரின் நிலத்தடிநீர் மட்டம் உயரும். என்றார். பசுமை பாரத நிர்வாகி பொறியாளர் அருணாசலம் இளநிலை பொறியாளர் சந்திரமோகன், துப்புரவு ஆய்வாளர் சூர்யா, பேரூராட்சி கவுன்சிலர்கள், பணியாளர்கள் பங்கேற்றனர்.