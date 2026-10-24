ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்டங்களில் போதை பொருள் தயாரிப்பு அதிகம்: வேலுார் இப்ராஹிம் பேட்டி
ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்டங்களில் போதை பொருள் தயாரிப்பு அதிகம்: வேலுார் இப்ராஹிம் பேட்டி
UPDATED : அக் 08, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 08, 2026 06:16 PM
காரைக்குடி:
ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்டங்களில் போதை பொருள் தயாரிப்பு அதிகம் நடைபெறுகிறது என பா.ஜ., சிறுபான்மை பிரிவு செயலாளர் வேலுார் இப்ராஹிம் தெரிவித்தார்.
காரைக்குடியில் நல்ல இளைஞர் போதையில்லா இளைஞர் வளமான பாரதம் என்ற தலைப்பில் போதை விழிப்புணர்வு யாத்திரை நடந்தது. இதில் வேலுார் இப்ராஹிம் கலந்து கொண்டார்.
அவர் கூறியதாவது;
தமிழகம் முழுவதும் பா.ஜ., சார்பில் போதை விழிப்புணர்வு யாத்திரை நடந்து வருகிறது. முதல்வர் விஜய் 717 கடையை மூடுவேன் என்று கூறியது மதுக்கடைகளை மூடுவதற்கா அல்லது விற்பனையை அதிகரிக்கவா. இளையான்குடி மற்றும் கடற்கரைப் பகுதிகளான அம்மாபட்டினம் அதிராம்பட்டினம் பகுதியில் மெத்தபெட்டமைன் என்ற போதைப் பொருள் உற்பத்தி செய்கின்றனர்.
ஒவ்வொரு இடத்திலும் சிறிய லேப் அமைத்து ரூ.ஒன்றரை கோடி, 2 கோடி மாத வருமானம் ஈட்டுகின்றனர். இதற்கு பின்னால் எந்த அமைப்பு இருக்கிறது என்பதை கண்டறிய வேண்டியது அரசின் கடமை. ஆனால், போலீஸ் வேடிக்கை பார்க்கிறது. போதை பொருள் தயாரிப்பு ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்டங்களில் அதிகம் நடைபெறுகிறது.
போதைப்பொருள் தடுப்பில் போலீசார் பின்தங்கி உள்ளனர்.
சமூகப் பொறுப்பை உணர்ந்து நாங்கள் விழிப்புணர்வு செய்து வருகிறோம்.
பஸ்களில் பெண்களுக்கு இலவசம் என்பதை பா.ஜ., வரவேற்கிறது.
பொது சிவில் சட்டம் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது என்று த.வெ.க.,வும், தி.மு.க.வும் தெரிவிக்கின்றனர்.
முஸ்லிம்கள் உரிமைகளுக்காக இவர்கள் குரல் கொடுப்பதில்லை. உணர்வுகளை துாண்டக்கூடிய அரசியலை செய்கின்றனர்.
பொது சிவில் சட்டம் திருமணத்தை பதிவு செய்ய சொல்கிறது. இதில் என்ன தவறு. பா.ஜ., மதத்தால், மொழியால், ஜாதியால் யாரையும் பிளவுபடுத்தி பார்க்கவில்லை. 140 கோடி மக்களும் பாரதத் தாயின் பிள்ளைகள் தான் என்றார்.