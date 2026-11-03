ரேஷன் கடை பணியாளர் தற்கொலை முயற்சி

UPDATED : நவ 02, 2026 06:46 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:40 PM
கீழச்சிவல்பட்டி: கீழச்சிவல்பட்டியில் தொ.வே.கூ.கடன் சங்க ரேஷன்கடை விற்பனையாளர் சம்பள பாக்கி கேட்டு மண்ணெண்ணெய் ஊற்றிக் கொண்டு குடும்பத்தோடு தற்கொலை செய்ய முயன்றார். அவரை போலீசார் தடுத்தனர்.
இந்த கூட்டுறவு சங்கத்தின் இளையாத்தங்குடி ரேஷன்கடையில் விற்பனையாளராக அண்ணாத்துரை57, வேலை செய்கிறார். இவர் கடந்த சில மாதங்களாக தனக்கு சம்பளம் வழங்கப்படவில்லை என்று கூறி தனது மனைவி,மகளுடன் கீழச்சிவல்பட்டி கூட்டுறவு சங்கம் முன்பாக மண்ணெண்ணெய்யை உடல் மீது ஊற்றிக்கொண்டு தற்கொலைக்கு முயன்றார். அப்போது கீழச்சிவல்பட்டி போலீசார் அவர்களை தடுத்து நிறுத்தி மண்ணெண்ணெய் பாட்டிலை பறித்தனர்.
அண்ணாத்துரை விபத்தில் காயமடைந்ததால் சிகிச்சைக்கும், கண் அறுவை சிகிச்சைக்கும் பணம் இல்லாமல் தவிப்பதாகவும், தனது சம்பள நிலுவையை தரவும் வேண்டினார். எஸ்.ஐ.,வேல்பாண்டியன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். விரைவில் சம்பளப்பாக்கி வழங்கப்படும் என்று கூட்டுறவு சங்கத்தினர் உறுதியளித்ததின் பேரில் அண்ணாத்துரை குடும்பத்துடன் திரும்பி சென்றார்.