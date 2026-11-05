/உள்ளூர் செய்திகள்/சிவகங்கை/வலைதளத்தில் வன்முறை பதிவு
UPDATED : நவ 04, 2026 08:32 PM
ADDED : நவ 04, 2026 08:30 PM
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சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டத்தில் வலைதளங்களான இன்ஸ்டாகிராம், முகநுால், எக்ஸ் தளம் ஆகியவற்றில் கத்திகளுடன் மோதலில் ஈடுபடுவது போன்றும், விரைவில் தலைகள் சிதறும் என்ற அச்சுறுத்தும் வாசகங்களுடன் பதிவு வெளியிட்ட 3 பேர் மீது சிவகங்கை சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.
சிவகங்கையைச் சேர்ந்த ரிஷி ராஜா 19, கவி சரண் 18 மற்றும் ஒரு சிறுவன் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.