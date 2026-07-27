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﻿ நெய் வியாபாரி படுகொலை உறவினர்கள் சாலை மறியல்

﻿ நெய் வியாபாரி படுகொலை உறவினர்கள் சாலை மறியல்

ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:26 PM

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ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:26 PM

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சிவகங்கை: சிவகங்கை அருகே, நெய் வியாபாரி ரஜினி, 40, என்பவர் கழுத்தறுத்து கொல்லப்பட்டார். அவரது உறவினர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

சிவகங்கை மாவட்டம், வி.புதுக்குளத்தை சேர்ந்தவர் ரஜினி. இவர், அண்ணாமலை நகரில் குடும்பத்துடன் வசித்தார்.

நேற்று முன்தினம் இரவு, வீட்டிலிருந்து சென்றவர், அப்பகுதி யூகலிப்டஸ் காட்டிற்குள், கால்கள் கட்டப்பட்டு, கழுத்தறுத்த நிலையில், கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தார். சிவகங்கை போலீசார் விசாரித்தனர்.

அதில், 2016 முதல் ரஜினி மீது, திருப்பாச்சேத்தி உள்ளிட்ட பல்வேறு போலீஸ் ஸ்டேஷன்களில், ஏழு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. நண்பர்களுடன் அமர்ந்து மது அருந்தியபோது ஏற்பட்ட தகராறில், கொலை செய்யப்பட்டாரா அல்லது வேறு ஏதேனும் முன்விரோதம் காரணமா என, போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

கொலைக்கு காரணமானவர்களை கைது செய்யக்கோரி, ரஜினியின் உறவினர்கள், இளையான்குடி சாலையில் நேற்று மாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். போலீசார் பேச்சு நடத்தி அவர்களை கலைத்தனர்.

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