திருப்புத்துாரில் அழியும் நீர்நிலைகள் புனரமைக்க கோரிக்கை
திருப்புத்துாரில் அழியும் நீர்நிலைகள் புனரமைக்க கோரிக்கை
UPDATED : அக் 23, 2026 04:47 AM
ADDED : அக் 22, 2026 04:55 PM
திருப்புத்துார்: திருப்புத்துாரில் அழிந்து வரும் நீர் நிலைகளை சீரமைக்க வேண்டுமென மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
முன்பு மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் உள்ள ஊருணிகள்,குளங்களுக்கு கண்மாய்களிலிருந்து நீர்வரத்துக் கால்வாய் அமைக்கப்பட்டன. அப்போது குளங்களுக்கு நீர் சேரும் முன்பாக இடையில் குட்டை அமைக்கப்பட்டன. சிறிய அளவிலான இந்த பள்ளத்தில் கண்மாய் நீர் விழுந்து கசடு வடிகட்டப்பட்டு சுத்தமான நீரே குளத்திற்கு கால்வாய் மூலம் செல்லும்.
அது போல் திருப்புத்துாரில் அமைக்கப்பட்ட குட்டைகள் பலவும் ஆக்கிரமிப்பில் அழிந்து விட்டன. சீதளிகுளம், ஆலமரத்து ஊருணி,சாம்பாண் ஊருணி உள்ளிட்ட பல குளங்களுக்கு தண்ணீர் செல்லும் குட்டைகள் பல குடியிருப்புகளாக மாறி விட்டன. தற்போது புதுக்கோட்டை ரோட்டிலுள்ள சங்கிலியான் ஊருணி,முளைக்கொட்டான் ஊருணி ஆகியவை பராமரிப்பு இல்லாமல் உள்ளது.
இவற்றை சுற்றிலும் கற்களால் நிலையான கரை அமைத்து, வரத்துக்கால்வாய்களை புனரமைத்து மழை நீர் சேமிக்க பொதுமக்கள் கோரியுள்ளனர்.